Polizei stellt Gefängnisausbrecher in Hamburg – der fällt von Balkon

Furchtbares Unglück in Hamburg: Ein Gefängnisausbrecher ist am späten Freitagnachmittag von Fahndern der Polizei gestellt worden – und dann von einem Balkon gefallen.

Die Polizei hatte den flüchtigen Häftling in der HafenCity in einem Hotel an der Straße Am Sandtorkai aufgespürt. Nach ersten Informationen haben die Beamten daraufhin das Zimmer gestürmt.

Polizei stellt Gefängnisausbrecher – der fällt vom Balkon

Wie die Polizei der MOPO auf Nachfrage bestätigte, kam es in der Folge zu dem Sturz vom Balkon aus dem siebten Stock. Der Mann verletzte sich dabei schwer und kam in ein Krankenhaus.

Seit wann der Mann flüchtig gewesen ist sowie nähere Angaben zu seiner Person sind zur Stunde nicht bekannt. (mp)