Nach Feuer auf Parkplatz: Hamburger Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Billstedt -

Brandeinsatz in Billstedt: Am Dienstagabend haben zwei Autos auf einem Parkplatz an der Legienstraße gebrannt. Die Polizei schließt eine Brandstiftung als Ursache nicht aus.

Als die Einsatzkräfte kurz vor 20 Uhr eintrafen, brannte ein erstes Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Ein VW Golf, der direkt daneben geparkt war, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.



Hamburg: Zwei Autos brennen auf Parkplatz – keine Verletzten

Die Feuerwehrmänner konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Am anliegenden Gebäude sei ein leichter Sachschaden entstanden.



„Verletzt wurde zum Glück niemand“, bestätigte ein Sprecher auf MOPO-Nachfrage. Laut der Deutschen-Presse-Agentur, habe die Feuerwehr in einem der Autos einen Gegenstand gefunden, der den Brand verursacht haben soll. Die Polizei ermittelt nun wegen möglicher Brandstiftung. (idv/abu)