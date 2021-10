Polizisten haben am Samstag in Altona-Nord einen Autoknacker festgenommen. Zeugen hatten die Beamten auf die Spur geführt. Sie hatten den Täter auf frischer Tat erwischt und den Polizisten eine genaue Beschreibung und Fluchtrichtung gegeben.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16.15 Uhr an der Holstenstraße. Hier hatten Passanten beobachtet, wie ein 29-Jähriger die Seitenscheibe eines VW-Golf eingeschlagen und aus dem Inneren des Autos einen Rucksack gestohlen hatte. Danach war der Täter in Richtung Reeperbahn geflüchtet.

Polizei stellt Autoknacker in Hamburg

Mehrere Streifenwagen rückten an und fahndeten in der näheren Umgebung – mit Erfolg. Unweit des Tatorts konnten die Beamten einen Mann stoppen, auf den die Beschreibung zutraf. Bei ihm wurde auch der entwendete Rucksack entdeckt, in dem sich ein Macbook, Bekleidung und persönliche Gegenstände des Golfbesitzers befanden. Der Autoknacker kam vor den Haftrichter.