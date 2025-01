Hamburger Polizei schnappt vier Einbrecher in 24 Stunden

Die Polizei hat innerhalb von 24 Stunden vier Einbrecher erwischt. Sie hatten zuvor versucht, in Wohnungen in den Stadtteilen Barmbek-Süd, Bramfeld und Wellingsbüttel einzubrechen.

Zunächst entdeckte ein Mann (39) am Abend des 30. Dezember zwei Männer in seiner Wohnung an der Beethovenstraße (Barmbek-Süd), als er nach Hause kam. Er rief die Polizei. Die Einbrecher flüchteten über den Balkon. Weit kamen sie aber nicht. Zivilfahnder nahmen kurz darauf in der Nähe des Tatorts zwei Männer (24 und 50 Jahre) fest. Beide kamen in U-Haft.

Ein Mann soll in zwei Wohnungen eingebrochen sein

Ein weiterer Einbruch ereignete sich dann am frühen Silvestermorgen an der Bramfelder Chaussee (Bramfeld). Ein Bewohner hörte einen lauten Knall und entdeckte einen Mann (28) in einem der Zimmer seiner Wohnung. Der Einbrecher flüchtete.

Kurz darauf wurde die Bewohnerin der nahegelegenen Olewischtwiet ebenfalls durch einen Knall aufgeschreckt. Hier soll der selbe Täter einen neuen Einbruchsversuch gestartet haben. Polizisten nahmen den 28-Jährigen fest.

Ebenfalls am Nachmittag des 31. Dezember alarmierte ein Hausbesitzer (59) am Eckerkamp (Wellingsbüttel) die Polizei. Er hatte über die Videoüberwachung beobachtet, wie ein Mann (44) in sein Haus eingestiegen war. Polizisten nahmen ihn in Tatortnähe fest. Auch er kam in U-Haft.