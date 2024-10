Polizei ermittelt Einbrecher – nimmt in dessen Wohnung aber jemand anderen fest

Nach einem Einbruch am Mittwochabend in eine Wohnung in Wilhelmsburg ergaben sich für die Ermittler Hinweise auf einen Mann, der bereits am Vortag Straftaten begangen hatte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde er nicht angetroffen. Dafür konnte jedoch ein anderer Gesuchter verhaftet werden.

Laut Polizeiangaben wurde den Beamten ein Einbruch in eine Wohnung an der Krieterstraße gemeldet. Der Täter erbeutete Schmuck und Bargeld und konnte unerkannt flüchten. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 41-Jährigen.

Mann in Wohnung von Einbrecher festgenommen

Dessen Wohnung wurde noch am gleichen Abend durchsucht. Der Verdächtigte konnte jedoch nicht angetroffen werden. Dafür wurde dort ein Tunesier (34) verhaftet, der sich illegal in Deutschland aufhält und gegen den ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag. Er kam in U-Haft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.