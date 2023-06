Nach Einbruch in Hamburg: Täter festgenommen – Beute gesichert

Polizisten haben am Freitagabend in Jenfeld eine mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen. Die drei Männer sollen in ein Einfamilienhaus eingestiegen sein. Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte die Polizei.

Laut Polizei habe ein Anwohner der Kuehnstraße gegen 23.25 Uhr den Notruf gemeldet, weil er verdächtige Bewegungen an einem Nachbarhaus gesehen habe. Noch vor Eintreffen der Beamten verließen zwei Männer fluchtartig das Haus. Laut des Zeugen trug einer von ihnen eine Sporttasche. Am Einsatzort fanden Polizisten eine zerborstene Terrassentür und durchwühlte Räume vor.

Zivilfahnder stoppen Täterfahrzeug

Im Zuge der Fahndung entdeckten Zivilfahnder zwei Männer, darunter einer mit einer Sporttasche, die in einen ankommenden VW Golf stiegen. Als das Fahrzeug gestoppt wurde, versuchte einer der Insassen zu Fuß zu flüchten. Weit kam er nicht. Er wurde ebenso wie die anderen Fahrzeuginsassen festgenommen. In der aufgefundenen Sporttasche fanden die Beamten Schmuck und Geldbörsen als mutmaßliche Beute.