Nach Einbruch in Hamburg: Polizei nimmt Täter fest und stellt Drogen sicher

Eilbek –

Der Polizei hat in der Nacht zu Freitag einen Kiosk-Einbrecher in Eilbek festgenommen. Der Mann war zunächst flüchtig, konnte aber gestellt werden. Der mutmaßliche Täter soll in U-Haft kommen.

Der Einbruch geschah gegen 2.50 Uhr in einem Kiosk an der Krausestraße. Die automatische Alarmanlage hatte den Betreiber mit Echtzeitvideos alarmiert. Daraufhin wählte dieser den Notruf der Polizei.

Einbruch in Hamburg: Polizei nimmt Mann fest und findet Drogen

Die angerückten Beamten fanden ein großes Loch in der Scheibe, jedoch trafen sie den Einbrecher nicht mehr an. Der Mann (31) wurde nach Fahndung mit zehn Streifenwagen in einem Gebüsch unweit des Tatorts entdeckt und festgenommen.

Bei ihm fanden die Polizisten Teile der Beute und auch Drogen. Zudem hielt er sich womöglich illegal in Deutschland auf. Er soll dem Haftrichter zugeführt werden.