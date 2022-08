Nach Ehestreit – SEK nimmt Mann in Hamburger Park fest

Ein eskalierter Ehestreit hat am Samstagabend in Harburg zum Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) geführt. Ein Mann hatte seine Ehefrau in einer Wohnung mit zwei Messern bedroht. Als die Polizei eintraf, flüchtete er in einen Park. Dort wurde er später von SEK-Beamten gestellt.

Der Einsatz begann laut Polizei gegen 23 Uhr in der Harmsstraße. Von hier war der Notruf einer Frau eingegangen, die angab, von ihrem Mann (50) mit Messern bedroht zu werden. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an. Doch kurz vor Eintreffen der Beamten sei der Mann in den Außenmühlenpark geflüchtet, teilte ein Beamter mit. Wegen der Dunkelheit und der unübersichtlichen Lage in dem Park, wurde das SEK alarmiert.

In Harburg: SEK nimmt Mann in Park fest

Die Elite-Polizisten durchkämmten schwer bewaffnet das Gelände. Nach mehr als einer Stunde wurde der Mann gestellt und festgenommen. Er wurde einem Amtsarzt zugeführt. Für die Dauer des Einsatzes waren die Bremer Straße und die Hohe Straße teilweise abgesperrt worden.