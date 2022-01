Große Aufregung in einer Unterkunft für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge in Langenhorn. Von dort wurden am Dienstagmittag drei „nicht ansprechbare Jugendliche“ gemeldet, ein Notarzt musste kommen. Später nahm die Polizei einen der drei Jugendlichen fest.

Der Notruf aus der Einrichtung gingen um 13.20 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. In einer Unterkunft für unbegleitete junge Flüchtlinge hätten drei Bewohner offenbar Drogen konsumiert und seien nun nicht mehr ansprechbar. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren die berauschten Jugendlichen wieder zu sich gekommen.

Jugendlicher vor Ort festgenommen

Sie wurden von den Sanitätern versorgt und konnten in der Unterkunft bleiben. Welche Art von Drogen sie zu sich genommen hatten, konnte nicht geklärt werden. Einen 15-Jährigen nahmen die Polizeibeamten fest. Bei ihm wurde mutmaßliches Diebesgut gefunden. Wie die MOPO erfuhr, wird er bei der Polizei als Intensivtäter geführt. Er ist zudem in einer anderen Unterkunft untergebracht und wurde dort auch schon als vermisst gemeldet.