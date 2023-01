Der gewalttätige Polizeieinsatz vor dem Derby im Millerntor-Stadion beschäftigt die Ermittler und auch die Politik. Mittlerweile gibt es mehr Informationen zu dem beschuldigten Beamten und zu dem Mann, der mit brachialer Gewalt auf dem Boden fixiert wurde. Für die Polizei ist er kein Unbekannter. Gegen beide wird jetzt ermittelt – und beide sind offenbar nicht aus Hamburg.

Die MOPO erfuhr, dass es sich bei dem beschuldigten Polizisten um einen Beamten der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) aus Brandenburg handelt. Dies ist eine Bereitschaftsabteilung, die zur Unterstützung bei Demos und auch Fußballspielen von den jeweiligen Dienststellen angefordert werden kann. So geschehen auch beim Hamburger Derby zwischen den Kiez-Kickern und dem HSV am Freitag.

Laut Polizei ermittelt die Dienststelle interne Ermittlungen (DIE) jetzt von Amts wegen. Auch eine externe Strafanzeige gegen den Beamten ist eingegangen. Die Staatsanwaltschaft ist in die Ermittlungen eingebunden und konnte vollumfängliche Akteneinsicht nehmen.

Prügelopfer als gewaltbereit bekannt – er trug Drogen bei sich

Auch das mutmaßliche Opfer des Einsatzes steht im Fokus der Ermittler: Bei dem 37-jährigen Italiener fand die Polizei Kokain und Ecstasy sowie ein Flugticket. Laut Polizei ist der Mann extra am Spieltag von Italien nach Hamburg gereist.

Einen Wohnsitz in Deutschland hat er nicht. Den Polizeibehörden der Bundesländer ist er nach MOPO-Informationen allerdings gut bekannt, auch der Staatsschutz hatte schon mit ihm zu tun. 2015 soll der Mann in Frankfurt an vorderster Front bei den Krawallen zur Eröffnung der Europäischen Zentralbank (EZB) mitgemischt haben. Damals gingen mehrere Polizeiautos in Flammen auf.

Aus überregionalen Polizeikreisen ist zu hören, dass es sich bei dem Italiener um einen „Krawall-Touristen“ handeln soll. Bei Ausschreitungen in Bundesligastadien soll er mehrfach als gewaltbereit in Erscheinung getreten sein. Offenbar pflegt er Kontakt zu Ultras und Hooligans von verschiedenen Vereinen.

Hamburgs Innensenator hegt Zweifel an der Verhälnismäßigeit der Prügel-Attacke.

Innensenator Grote skeptisch über Verhältnismäßigkeit

Angesichts der in einem Video zu sehenden brutalen Szenen hat sich auch Hamburgs Innensenator kritisch zu dem Polizeieinsatz geäußert. Grundsätzlich seien solche Situationen, in denen rivalisierende gewaltsuchende Fußballanhänger aufeinandertreffen, sehr herausfordernde Einsätze, bei denen ein entschlossenes polizeiliches Einschreiten häufig erforderlich ist, um Schlimmeres zu verhindern, sagte Grote weiter. „Allerdings muss jede polizeiliche Gewaltanwendung im Einzelfall immer erforderlich und verhältnismäßig sein. Das erscheint in diesem Fall zumindest zweifelhaft”, so Grote.