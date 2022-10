Nach Deal in Hamburg – Polizei nimmt Fahrer eines Drogen-Taxi fest

Polizisten haben am Montagnachmittag in Ottensen einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der Mann hatte mit seinem Auto offenbar einen Kosumenten beliefert. In seinem Wagen wurden Drogen, Smartphones und Dealer-Geld gefunden.

Laut Polizei hatten zwei Zivilfahnder in der Lobuschstraße einen Mercedes beobachtet, der kurz anhielt und einen Mann (23) mitnahm. Nach wenigen Sekunden sei der 27-Jährige wieder ausgestiegen. Er wurde überprüft, bei ihm wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden.

Zivilfahnder beobachten Drogen-Deal

Den zwischenzeitlich losgefahrenen Mercedes stellten die Beamten im Bahrenfelder Kirchenweg. Hier war offenbar ein neuerlicher Deal in Gange. Ein 29-Jähriger auf dem Beifahrersitz sowie der Fahrer (28) wurden festgenommen. Im Auto fanden die Polizisten rund 33 Gramm Kokain, 190 Gramm Marihuana, mutmaßliches Dealgeld und drei Smartphones.

Eine anschließende Durchsuchung in der Wohnung des 28-Jährigen in Rothenburgsort brachten nochmals mehrere Behältnisse mit Marihuana und Haschisch zutage. Alles wurde sichergestellt.