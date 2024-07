Die Lämmertwiete in Harburg ist gesäumt von hunderte Jahre alten Fachwerkhäusern, in denen sich Restaurants befinden. Die kleine Gasse gilt als Schlemmermeile und ist nicht nur bei Harburgern sehr beliebt. Am späten Mittwochabend flackerte in der Straße viel Blaulicht. In einem der Restaurants war ein Brand ausgebrochen. Der Wirt hofft, sein Lokal bald wieder öffnen zu können. Es war nicht das erste Mal, dass es in dem Restaurant brannte.