Blackout am Steuer: Autofahrer (78) bleibt in Böschung in Hamburg hängen

Ein 78 Jahre alter Mann ist am Donnerstag in Marmstorf schwer verunglückt. Nach einem Blackout raste der Autofahrer mit seinem Wagen mitten in eine Böschung. Dort blieb er auch hängen.

Der Mann war gegen 14.25 Uhr mit seinem Hyundai auf der Maldfeldstraße nahe der B75 unterwegs, hieß es von der Polizei. Kurz vor der Bremer Straße kam er nach rechts von der Straße ab. Offenbar erlitt er kurz zuvor einen Blackout oder einen Sekundenschlaf und verlor im Anschluss die Kontrolle.

Harburg: Mann (78) kracht nahe der B75 in Böschung

Der Hyundai landete in einer Böschung am Straßenrand. Der 78-Jährige blieb ansprechbar, konnte sich aber nicht selbstständig aus dem Auto befreien. Feuerwehrleute holten ihn anschließend aus dem Wagen. Unter Begleitung eines Notarztes kam der Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang.