Mehrere Streifenwagen rückten am Donnerstagnachmittag zum Bahnhof Reeperbahn an. Während Bundespolizisen die Bahn stoppen ließen, durchforsteten weitere Beamte, mit Maschinenpistolen bewaffnet, die Gegend um den Bahnhof auf der Suche nach einem Mann, der drei Touristen mit einem Messer bedroht haben soll.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte, wurden die Polizisten gegen 14 Uhr alarmiert. Am Bahnhof Reeperbahn sollen drei junge Männer von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden sein. Der Täter habe Stichbewegungen auf die Männer ausgeführt. Mehrere Streifenwagen von Landes- und Bundespolizei rückten an.

Mann mit Messer bedroht Touristengruppe auf dem Kiez

Der Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizisten in den Bahnhof. Weil vermutet wurde, dass er in eine S-Bahn gestiegen ist, wurde der Zugverkehr kurzzeitig angehalten. Etwas später konnte ein Tatverdächtiger am Bahnhof Altona gestellt und festgenommen werden. Verletzte gab es laut Polizeisprecher Florian Abbenseth nicht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.