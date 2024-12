Nach Assad-Sturz: Demos in Hamburger City

Nach dem Sturz des Diktators Assad in Syrien finden auch in Hamburg Demonstrationen begeisterter Regimegegner statt. Für den späten Sonntagnachmittag sind spontan zwei Veranstaltungen angemeldet worden.

Um das „Ende des Terroristen Bashar al Assad“ zu feiern, haben syrische Gruppen in Hamburg zwei Demos angemeldet: Ein Zug versammelt sich seit 15 Uhr am Neuen Pferdemarkt in St. Pauli. Angemeldet sind 500 Personen, von denen kurz nach Beginn erst ein paar Dutzend vor Ort waren, wie die Polizei mitteilt. Die Teilnehmer wollen über Feldstraße, Valentinskamp und Jungfernstieg ziehen. Die Versammlung soll zwischen 19 und 22 Uhr vor der Europapassage am Ballindamm enden.

Die zweite Versammlung soll zwischen 16 und 18 Uhr am Hachmannplatz beim Hauptbahnhof stattfinden und größer werden: Hier rechnen die Anmelder mit 1000 Teilnehmern. Bereits eine Stunde vorher waren mehrere hundert Menschen vor Ort.

In Berlin hatten sich am frühen Sonntagnachmittag rund 5000 Demonstranten auf dem Oranienplatz in Kreuzberg versammelt, gleichzeitig fuhren zahlreiche Autos, hupend und mit syrischen Flaggen geschmückt, durch die umliegenden Straßen.