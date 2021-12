Heftige Böen und nasses Laub auf den Wegen führten am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall: In Rahlstedt war ein 76-jähriger Radfahrer gestürzt und hatte sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er reanimiert werden musste.

Der Unfall ereignete gegen 14 Uhr auf dem Berner Heerweg. Hier war ein Mann ersten Informationen zufolge auf seinem Rad in Richtung Rahlstedt unterwegs und muss dann gestürzt sein. Was genau geschah, ist aber noch unklar. Passanten fanden den Mann leblos auf der Straße und alarmierten den Rettungsdienst.

Passanten finden leblosen Mann auf der Straße

Ein Notarzt musste reanimieren – mit Erfolg. Dann wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Die Polizei vermutet, dass er mit seinem Fahrrad auf dem nassen Laub ausgerutscht und auf die Straße gestürzt ist. Aber auch andere mögliche Ursachen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.