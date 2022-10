Mysteriös: Feuer in unbewohntem Hamburger Haus

Die Hamburger Feuerwehr hat am Montagabend in einem Einfamilienhaus in Schnelsen gegen die Flammen gekämpft. Offenbar hatte Müll im Keller Feuer gefangen – dabei steht das Haus eigentlich leer.

Gegen 18.40 Uhr ging der Alarm bei den Rettungskräften ein. Gemeldet worden war ein Kellerbrand in einem Haus an der Frohmestraße, sagte der Lagedienst am Dienstagmorgen.

Suche nach Personen erfolglos

Aus mehreren Kellerfenstern stieg schwarzer Rauch. Dort hatte aus noch ungeklärter Ursache Müll gebrannt.

In dem leerstehenden Haus sollen hin und wieder obdachlose Personen leben. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin das ganze Haus ab – fanden aber niemanden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das Mindeste, was man tun kann“: Warum dieser Rapper Anti-Obdachlosen-Bügel wegflext

Den Brand im Keller hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Die Frohmestraße wurde während des Einsatzes für den Straßenverkehr komplett gesperrt.