Teenie-Dealer wird von Mami verpfiffen, Polizei filzt Kinderzimmer: Haft!

Da waren die Beamten an der Davidwache (St. Pauli) sichtlich überrascht, als am Montagabend eine Frau auf dem Revier erschien und ihren eigenen Sohn anzeigte. Der soll mit Drogen gehandelt haben. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten tatsächlich Hinweise darauf, dass der 16-Jährige mit Drogen dealt.

Laut Polizei sei eine Frau gegen 18.30 Uhr auf der Wache erschienen, um eine Anzeige zu erstatten. Sie hatte in ihrer Wohnung in der Talstraße Marihuana gefunden und bezichtigte ihren Sohn der Dealerei. Das Drogendezernat übernahm die Ermittlungen und erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss. Der wurde eiligst vollstreckt.

St. Pauli: Mutmaßlicher Teenie-Dealer landet in Zelle

In seinem Zimmer der Wohnung fanden die Beamten tatsächlich Drogen und Bargeld, zudem ein Handy. Alles wurde sichergestellt. Der 16-Jährige wurde festgenommen und kam in U-Haft. Im Laufe des heutigen Tage soll geklärt werden, ob Haftbefehl ergeht und der Teenager in der Zelle verbleibt.