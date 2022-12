Mutter und Sohn in Wohnung in Hamburg überfallen – Polizei sucht Täter

Ein Raubüberfall in einer Wohnung in St. Georg beschäftigt seit der Nacht zu Sonntag die Kripo-Ermittler. Ein Mann war über den Balkon in eine Wohnung im ersten Stock eingedrungen und hatte eine Frau und ihren Sohn bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 1.45 Uhr in der Danziger Straße. Der Täter sei auf einen Balkon im ersten Obergeschoss geklettert und habe sich dort Zugang über die auf kipp stehende Balkontür verschafft. In der Wohnung stieß er auf einen 27-jährigen Bewohner und setzte diesen mit Reizgas außer Gefecht. Danach forderte er vom Opfer und dessen Mutter (59) Geld.

Täter klettert auf Balkon im ersten Stock

Anschließend entkam der Täter über das Treppenhaus. Nach MOPO-Informationen erbeutete er einen hohen dreistelligen Geldbetrag. Mehrere Streifenwagen fahndeten vergeblich nach ihm. Der Mann ist ca. 1,65 Meter groß mit dunkler Hautfarbe. Dazu trug er schwarze Kleidung. Hinweise an Tel. 4286 56789.