Die Hamburger Polizei hat einen Mann (37) festgenommen, der im vergangenen Jahr in mehrere Objekte in der Stadt eingebrochen sein und Geld und Wertsachen gestohlen haben soll. Er sitzt nun in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess.

Die erste Tat, die man ihm vorwirft, registrierte die Polizei Mitte Juli an der Arminiusstraße in Stellingen: Aus einem Bürogebäude wurden zehn Smartphones und vier iPads entwendet. In den Folgemonaten wurde einer Mitarbeiterin eines Kosmetikstudions die Handtasche geklaut. Ebenfalls an der Rothenbaumchaussee, waren in einer Arztpraxis 570 Euro gestohlen worden. Die Beamten gingen davon aus, dass es derselbe Täter war.

Serieneinbrecher in Hamburg von der Polizei verhaftet

Schon sehr früh hatten Kripo-Beamte den 37-Jährigen im Visier. Den Verdacht hätten umfangreiche Ermittlungen ergeben, so ein Polizeisprecher. Sie erwischten ihn letztlich Ende November bei einem Einbruch in ein Architekturbüro an der Osterstraße in Eimsbüttel. Er hatte laut Polizei-Angaben 80 Euro stehlen wollen. Das Geld wurde sichergestellt. „Der Beschuldigte wurde im Anschluss einem Richter zugeführt, jedoch wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.“

Aufgrund weiterer Ermittlungen, der Sicherung von Spuren und der Auswertung von Videoaufnahmen, konnte der Verdacht gegen den 37-Jährigen dann so weit erhärtet werden, dass man ihn für neun Taten verantwortlich macht. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Haftbefehl, der am Mittwoch dieser Woche vollstreckt wurde. (dg)