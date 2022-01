Die Hamburger Polizei hat einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der mit Drogen gehandelt haben soll. Aufgefallen war er am Dienstagabend an der Norderstraße in St. Georg – wegen seines Fahrrads.

Dieses soll nicht beleuchtet gewesen sein, außerdem wäre der Mann zusätzlich durch seine „unsichere Fahrweise“ in den Fokus der Beamten der Verkehrsdirektion Ost gerückt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Als die Polizisten ihn anhalten wollen, soll er einen Gegenstand weggeworfen haben, „was den Polizisten jedoch nicht entging“.

Hamburg: Drogendealer fliegt wegen seines Fahrrads auf

Offenbar wollte sich der 40-Jährige seiner 30 Gramm Heroin entledigen, die in Plastikfolie gewickelt waren. Die Beamten fanden die Drogen aberaufgefunden wurden. Die Sprecherin: „Bei der Durchsuchung des Verdächtigen wurde außerdem ein griffbereit mitgeführtes Messer sichergestellt.“

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm zunächst die Ermittlungen, später löste das Rauschgiftdezernat (LKA 68) ab. „Der 40-Jährige wurde einem Haftrichter zugeführt“, so die Sprecherin. „Die Ermittlungen dauern an.“ (dg)