Müllcontainer-Brand in Hamburg: Flammen schlagen auf Wohnhaus über

Sternschanze

Feuer in Hamburg: In der Nacht zu Sonntag ist ein Müllcontainer an der Schanzenstraße in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf ein Wohnhaus über, vor dem der Container abgestellt war. Mehrere Menschen wurden von der Feuerwehr gerettet.

Von dem Container blieb nicht mehr viel übrig, die Flammen vernichteten einen Großteil des Müllbehälters. Auch die Fassade geriet stark in Mitleidenschaft.

Zunächst hatten Polizisten, die als Erste vor Ort waren, mit tragbaren Feuerlöschen versucht, den Brand zu kontrollieren. Erst die Feuerwehr, die kurz darauf gegen 3 Uhr eintraf, konnte mit einem Schlauch, einem sogenannten C-Rohr, den Brand bändigen.

Hamburg: Müllcontainer-Brand: Flammen schlagen auf Wohnhaus über

26 Personen wurden bei dem Einsatz aus dem Haus gerettet, ins Freie gebracht und von Sanitätern versorgt. Eine Frau musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Ursache für das Feuer ist offiziell noch unbestätigt. Wie die MOPO erfuhr, geht die Polizei aber derzeit von Brandstiftung aus. (dg/röer)