Motorradfahrer kracht gegen SUV und stürzt den Deich hinunter – schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall in Kirchwerder ist ein Mann schwer verletzt worden: Laut Polizei war er am Sonntagmittag mit seiner Maschine auf dem Zollenspieker Hauptdeich unterwegs, verlor aber die Kontrolle und lenkte in den Gegenverkehr.

Dort kam es dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden BMW-SUV. Der Motorradfahrer stürzte den Deich hinunter und blieb verletzt dort liegen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Motorradfahrer schwer verletzt

Der Rettungsdienst versorgte den Mann. Kurz darauf übernahm ein Notarzt, der per Helikopter eingeflogen wurde. Der Verletzte kam in eine Klinik. Auch andere Motorradfahrer blieben in der Nähe des Unfallorts stehen; bisher ist unklar, ob sie mit dem Verletzten in einer Kolonne fuhren.

Unbekannt ist bisher auch die genaue Unfallursache. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)