Motorrad kollidiert mit Auto in der City – zwei Verletzte

In der Hamburg-Altstadt ist es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad gekommen. Zwei Personen wurden verletzt. Sie wurden vom Notarzt versorgt und kamen dann in eine Klinik.

Der Unfall geschah gegen 9.20 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße Ecke Dovenfleet. Aus bislang ungeklärter Ursache soll das Motorrad mit einem Auto zusammengestoßen sein. Danach kam das Krad zum Sturz. Der Biker und sein Sozius (beide 35) wurden verletzt.

Notarzt versorgt Verletzte

Sie wurden von der Besatzung zweier Rettungswagen und einem Notarzt versorgt und kamen dann in eine Klinik. Lebensgefahr bestand laut Feuerwehr nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Unfallstelle abgesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.