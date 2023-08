Motorbrand in Hamburger Tiefgarage: Oldtimer schwer beschädigt

In einer Tiefgarage in Eimsbüttel ist am Samstagmittag der Motor eines Oldtimers in Brand geraten. Verletzte gab es nicht.

Gegen 12.50 Uhr wurde starker Qualm aus der Tiefgarage am Heußweg gemeldet. Nur unter schweren Atemschutz konnten sich die Retter durch den dichten Qualm zum Brandherd vortasten, wie die Feuerwehr der MOPO sagte.

Hamburg: Volvo-Oldtimer brennt aus

Bei einem Volvo-Oldtimer war aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand im Motorraum entstanden. Das Feuer war rasch gelöscht. Dennoch entstand durch Rauch und Ruß nicht unerheblicher Sachschaden. (ruega)