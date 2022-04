Hamburg: Moschee mit Hakenkreuz beschmiert – Staatsschutz ermittelt

In der vergangenen Woche haben Unbekannte die Saidi-Nursi-Moschee in der Rothenhäuser Straße in Wilhelmsburg mit schwarzer Farbe beschmiert – darunter auch mit einem Hakenkreuz. Jetzt hat sich der Staatsschutz eingeschaltet.

Das teilte die Polizei Hamburg am Montag mit. Demnach hatten die Täter zwischen dem 7. und 14. April einen Schriftzug, darunter ein Hakenkreuz, auf der Seitentür der Moschee hinterlassen. Entdeckt hatte die 70 mal 50 Zentimeter große Farbschmierei der Imam der Moschee am Donnerstagmorgen gegen zehn Uhr. Dieser alarmierte sofort die Polizei.

Wilhelmsburg: Moschee mit Hakenkreuz beschmiert

Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes Hamburg (LKA) hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Farbanschlag: Bedrohliche Zeichen auf Hamburger Moschee

Zeugen, die Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden von der Polizei geben, sich unter 040 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden. (aba)