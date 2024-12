Mordversuch an Hamburger Juwelier – Belohnung ausgesetzt

Diese Tat gibt noch immer Rätsel auf: Nach einem Angriff auf einen Juwelier in Harburg im März 2015 ist der Verdächtige noch immer nicht gefasst – obwohl Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht wurden. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung für die Ergreifung des Mannes ausgelobt. Der Fall wird auch in der Sendung „Aktenzeichen XY …ungelöst“ am Mittwoch ausgestrahlt.

Die Messerattacke geschah am 20. März 2015 gegen 11.10 Uhr. Ein Mann betrat ein Juweliergeschäft an der Straße Sand und suchte zielstrebig die hinteren Räume auf. Dort traf er auf den Inhaber (54) und griff ihn mit einem Messer an.

Staatsanwaltschaft lobt 5000 Euro Belohnung aus

Das Opfer konnte sich trotz schwerer Verletzungen vor die Tür schleppen und um Hilfe rufen. Er kam mit lebensgefährlichen Stichverletzungen im Oberkörper sowie am Bein in ein Krankenhaus.

Vom Täter fehlt bis heute jede Spur. Da bei der Tat keine Beute gemacht wurde, schließt die Kripo eine Beziehungstat nicht mehr aus. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Verdächtigen führen. Zudem ist der Fall am Mittwoch in der „ZDF-Sendung Aktenzeichen XY … ungelöst“ zu sehen. Durch die Ausstrahlung und überregionale Fahndung erhoffe sich die Polizei neue Hinweise.