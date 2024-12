Jugendliche randalieren in Hamburg, legen Feuer und demolieren Autos

In der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag kam es in Neuwiedenthal zu Randale durch Jugendliche. Sie steckten Müllcontainer in Brand und beschädigten diverse Autos.

Laut Polizei wählten Anwohner der Straße Rehrstieg gegen 1 Uhr den Notruf wegen brennender Müllcontainer. Noch während Feuerwehrleute dabei waren, diese zu löschen, gingen weitere Notrufe ein. Bewohner der Hausbrucher Straße meldeten drei Jugendliche, die dort geparkte Autos demolieren würden.

Hamburg: Acht Autos von Jugendlichen beschädigt

Bei Eintreffen der Polizei seien acht beschädigte Pkw vorgefunden worden, an denen die Scheiben eingeschlagen und Außenspiegel abgerissen worden waren. Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter nicht gefasst werden. Die Ermittlungen dauern an.