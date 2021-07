Auf einer Baustelle an der Friedensallee ist am Mittwochmorgen ein zunächst unbekannter Gegenstand gefunden worden. Wenig später stellte sich heraus: Es handelt sich um eine 500 Pfund schwere Bombe. Am Abend wurde sie erfolgreich entschärft.

Bei der Bombe handelte es sich offenbar um Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, auf das Bauarbeiter um kurz vor 9 Uhr gestoßen waren. Laut Angaben der Feuerwehr wohl ein Sprengsatz englischer Bauart mit Aufschlagzünder. Experten des Kampfmittelräumdienstes der Hamburger Feuerwehr wurden angefordert und begutachteten die Bombe.

Hamburg: Bauarbeiter finden 500 Pfund schwere Bombe

Da sich die Baustelle in einem dichtbesiedelten Wohngebiet befand, war frühzeitig klar, dass das Gebiet evakuiert werden musste. Um kurz nach 12 Uhr fing eine Hundertschaft der Polizei damit an, Menschen aus den umliegenden Wohn- und Geschäftshäusern zu führen. Rund 5500 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Die Hamburger S-Bahn musste die Strecke zwischen Hamburg-Altona und Hamburg-Othmarschen sperren. Gegen 18.30 Uhr begann die Entschärfung, die rund eine Stunde später erfolgreich abgeschlossen wurde.