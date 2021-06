Mitten in Hamburg: Siebenjähriger findet 50 Euro in Pfütze – seine Reaktion ist cool

Sternschanze –

Erst sieben Jahre alt – und trotzdem schon so pflichtbewusst! Der kleine Milo hat am Dienstag an der Sternstraße in Hamburg 50 Euro gefunden und sie sofort bei der Polizei abgegeben. Behalten und die Taschengeldkasse aufbessern? Nicht mit Milo! Die Beamten dankten es es ihm mit einem ganz besonderen Kompliment.

Milo war mit seinem Papa in der Schanze unterwegs, als ihm plötzlich ein gelb-goldener Schein aus einer dreckigen Pfütze anfunkelte. Das Grau über ihren Köpfen, der Nieselragen taten ihr Übriges, brachten das Geld regelrecht zum Leuchten. „Den bringen wir zur Polizei!“, soll der Kleine ohne zu zögern gesagt haben. Sein Papa nickte, und zusammen gingen sie zum PK16 an der Lerchenstraße.

Hamburg: Junge (7) findet 50 Euro – Polizei sagt Danke

„Auf der Straße, in einer Pfütze“, antworte der putzmuntere Milo auf die Frage des Polizisten, wo er die 50 Euro denn gefunden hätte. Kurz, knapp, genau. „Für die Ehrlichkeit und scheinbare Selbstverständlichkeit möchten wir uns bei dir bedanken!“, teilte die Polizei nicht nur vor Ort, sondern auch über Facebook mit. Dort hatte sie zuerst über den Fall berichtet.

„Tolle Geschichte!“, „Soviel Ehrlichkeit, großes Lob an den kleinen Finder“ oder „Respekt für Milo“ sind nur einige der Kommentare, die man unter dem Post lesen kann. Das größte Kompliment machte die Polizei aber selbst: „Hey Milo: Wenn du älter bist, würden wir uns über eine Bewerbung freuen; gute Leute können wir immer gebrauchen!“ Ein Ritterschlag – für einen erst sieben Jahre alten jungen Mann. Die MOPO findet: Hat er verdient!