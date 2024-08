Mitten in der Stadt: Säure ausgelaufen – Feuerwehr im Großeinsatz

In einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Straße Großer Burstah ist am Montag eine Batterie ausgelaufen. Gesundheitsgefährliche Säure trat aus. Mehrere Personen wurden verletzt.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg am Montag bestätigte, kam es gegen 12.45 Uhr in einem Gebäude an der Straße Großer Burstah in der Hamburger Altstadt zu einem Vorfall mit einer scheinbar defekten Batterie.

Großer Feuerwehreinsatz in der Hamburger Altstadt

Demnach sei Batteriesäure unkontrolliert ausgetreten. Mehrere Personen klagten anschließend über Schmerzen beim Luftholen.

Das könnte Sie auch interessieren: Junge stürzt zehn Meter tief und bleibt fast unverletzt: das Erdbeer-Wunder von Lurup

Die Feuerwehr löste daraufhin zunächst Großalarm aus. Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, ein Löschfahrzeug sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes rückten zur Einsatzstelle in unmittelbarer Nähe zur U-Bahnstation Rödingsmarkt aus. Derzeit ist noch unklar, wie viele Personen tatsächlich verletzt wurden. In der näheren Umgebung kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Weitere Informationen folgen.