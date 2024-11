Mitten in der Nacht: Feuer-Alarm in Hamburger Wohnung – Kinder in Gefahr

In Harburg ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Eine brennende Waschmaschine hatte für eine starke Verqualmung in einer Wohnung gesorgt.

Zu dem Einsatz kam es gegen 2.35 Uhr in der Konsul-Renck-Straße. Laut Feuerwehr waren mehrere Notrufe eingegangen, in denen um Hilfe schreiende Kinder und eine starke Verqualmung gemeldet wurden. Mehrere Löschzüge, ein Rettungswagen sowie der Notarzt rückten an.

Leicht verletztes Kind vom Rettungsdienst betreut

Nach MOPO-Informationen wurden vier Menschen, darunter zwei Kinder, gerettet. Eines der Kinder war leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst betreut. Ein Schwelbrand in einer Waschmaschine hatte die starke Verqualmung ausgelöst, der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht.