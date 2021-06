Mitten in der Hamburger City: Betonmischer schiebt Autos zusammen – Verkehrschaos

St. Georg –

Schwerer Crash mitten in der Hamburger City: Am Donnerstagabend ist ein Betonmischer-Lkw auf der Straße „An der Alster“ in St. Georg auf einen Kleintransporter aufgefahren, der weiter auf einen Pkw geschoben wurde. Ein Fahrer wurde dabei eingeklemmt. Der Verkehr kam zwischenzeitlich zum Erliegen.

Nach ersten Lagedienst-Informationen fuhr das Betonmischer-Fahrzeug um 17.43 Uhr von hinten auf den Kleintransporter auf. Der Transporter wurde daraufhin auf ein weiteres Fahrzeug geschoben.

Unfall in St. Georg: Fuß unter Gaspedal eingeklemmt

Bei dem Zusammenstoß verletze sich der Transporter-Fahrer wohl schwerer. Offenbar wurde sein Fuß unter dem Gaspedal eingeklemmt. Feuerwehrkräfte mussten ihn mit Hilfe einer Hydraulik-Schere aus seinem Auto befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Verkehr kam durch den Crash vorübergehend zum Erliegen. Die Polizei vor Ort machte aber kurzerhand eine Spur gegenüber frei und leitete die wartenden Fahrzeuge um. Der genau Hergang des Unfalls ist noch unklar. (maw)