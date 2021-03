Mitten in der City: Hamburg: Feuer im Keller – Lange Reihe gesperrt

St. Georg -

Einsatz in der Innenstadt: Die Feuerwehr Hamburg ist am Dienstagvormittag zu einem Brand an der Langen Reihe ausgerückt.

Im Kellerbereich eines Bürogebäudes war zunächst Qualm aufgestiegen. Später entdeckten die Beamten Feuer im Akkumulatorenraum. Die Folge: Der Strom fiel in den darüber liegenden Büroräumen aus, Mitarbeiter wurden teilweise von ihren Arbeitgebern nach Hause geschickt.

Einsatz in Hamburg: Feuer im Keller – Lange Reihe gesperrt

Teile des Gebäudes wurden gesichert und geräumt, verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Lange Reihe musste für den Einsatz und das Auslegen des Schlauches gesperrt werden. Der Verkehr – insbesondere dort fahrende Buslinien – wurde umgeleitet.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.