Direkt neben Wohnhaus: Holzschuppen steht in Flammen

Mitten in der Altonaer Altstadt brach am Donnerstagabend ein Feuer in einer Gartenlaube aus. Zunächst war unklar, ob sich im angrenzenden Gebäude noch Menschen befinden.

Die Feuerwehr wurde um 20.52 Uhr alarmiert, weil ein drei mal sechs Meter großer Holzverschlag an der Königstraße in Flammen stand, erklärt ein Sprecher der MOPO. Direkt neben dem Holzschuppen befindet sich ein dreigeschossiges Wohnhaus. Doch schnell stellte sich heraus: Es besteht keine Gefahr, das Haus steht leer.

Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz laut Feuerwehr beendet. 36 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. (mp)