Mitten auf der Kreuzung: Gas-Auto geht komplett in Flammen auf

Lurup –

Mitten auf der Kreuzung Rugenbarg und Flurstraße ist am Freitagabend ein mit Gas betriebenes Auto in Flammen aufgegangen. Es brannte in voller Ausdehnung, so die Polizei.

Die Fahrerin konnte sich laut weiteren Polizei-Angaben rechtzeitig und unverletzt aus dem Auto retten. Die Feuerwehr löschte, nachdem die Polizisten die Straße gesperrt hatten.

Bis kurz nach 20 Uhr durften Autofahrer die Flurstraße nicht passieren, der Verkehr wurde umgeleitet. „Danach war alles wieder schnell frei“, teilte ein Polizeisprecher der MOPO mit. Die Stadtreinigung säuberte die Kreuzung.

Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit in dem Fall aufgenommen. Bisher gehen sie von einem technischen Defekt als Ursache aus. (dg)