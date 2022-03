Mitten auf der Fahrt: Taxi in Hamburg geht in Flammen auf

Mitten auf der Fahrt: In St. Georg ist am Sonntagabend ein Taxi in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Wie der Lagedienst der Polizei der MOPO bestätigte, bemerkte der Fahrer auf dem Lübeckertordamm gegen 18.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung und stellte sein Auto am Seitenrand ab. Es fing kurz danach Feuer und brannte vollständig aus.

Hamburg: Taxi brennt komplett aus

„Wahrscheinlich ist eine technische Ursache“, sagte ein Sprecher des Lagedienstes. Der Lübeckertordamm war für die Löscharbeiten mehr als eine halbe Stunde stadteinwärts gesperrt. (tdo)