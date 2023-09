Nach Streit um Drogen: SEK stürmt Wohnung in Billstedt

Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben am Freitagmittag eine Wohnung in Billstedt gestürmt. Die Polizisten waren auf der Suche nach einem Mann, der zwei Tage zuvor bei einem Streit einem anderen Mann mit einer mutmaßlich scharfen Schusswaffe ins Gesicht geschlagen haben soll.

Laut Polizei sollen am vergangenen Mittwoch zwei Männer (25 und 28 Jahre) in einer Wohnung an der Billstedter Hauptstraße in Streit geraten sein. Nach MOPO-Informationen ging es dabei offenbar um Drogengeschäfte. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 28-Jährige eine Waffe gezogen und dem 25-Jährigen damit ins Gesicht geschlagen haben.

Es soll um Drogen gegangen sein

Das Opfer habe sich laut Polizei mit einer Kopfverletzung noch am selben Abend zur Behandlung in eine Klinik begeben. Am darauffolgenden Tag habe der Mann laut die Polizei über den Vorfall unterrichtet. Am Freitagmittag wurde der darauf ergangene Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Zur Unterstützung wurde das SEK hinzu gerufen. Der Tatverdächtige war allerdings nicht in der Wohnung. Auch eine Waffe wurde nicht gefunden.