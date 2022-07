Mit Vollgas geflüchtet: Polizei sucht „rücksichtslosen“ Motorradfahrer

Die Hamburger Polizei sucht einen Motorradfahrer, der am Dienstag über die Straßen von Harburg bis in den Landkreis nach Niedersachsen mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ fuhr. Der Mann soll mit seinem Fahrstil auch Menschen und sich selber in Gefahr gebracht haben. Die Polizisten suchen dringend Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr hatten Beamte in einem zivilen Streifenwagen den Fahrer der schwarzen Ducati Panigale V4 (mehr als 200 PS) beobachtet, wie dieser auf der Wilhelmsburger Reichsstraße (B75) in Richtung Norden fuhr und dabei offenbar ordentlich Gas gab. Die Polizisten zeichneten seine Fahrt mittels eines im Wagen eingebauten Kamera auf.

Hamburger Polizei sucht „rücksichtslosen“ Motorradfahrer

Weiteren Angaben der Beamten nach soll der Motorradfahrer an der Abfahrt Neuland in Richtung A1 gefahren sein. Er bog auf die südliche Route und wurde noch vor dem Maschener Kreuz zum Anhalten aufgefordert – doch anstatt zu bremsen, „flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit, rücksichtslosen Fahrtmanövern und unter zeitweiliger Nutzung des Seitenstreifens über das Maschener Kreuz auf die A7“, so ein Polizeisprecher.

Auch über diese Autobahn soll er gerast sein. An der Abfahrt Fleestedt (Landkreis Harburg) verließ er die A7, flüchtete laut Polizei über die Hittfelder Landstraße, die Winsener Landstraße und die Glüsinger Straße. Während seiner Flucht soll er auch über Gehwege und bei Rot gefahren sein. „Er zwang auch andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen“, sagte der Sprecher weiter.

In Maschen verlor sich seine Spur. Der Mann trug laut Angaben der Polizei eine schwarze Lederkombi, einen roten Helm sowie einen schwarzen Rucksack. Der Ermittlungsdienst der Verkehrsdirektion Süd (VD42) arbeitet an dem Fall – und sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer machen können. Hinweise: Tel. 428 65 4961. (dg)