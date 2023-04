Mit „Sturmgewehr“ in die Schule – mieser Abi-Streich sorgt für Großeinsatz

In Niendorf ist es am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein Anrufer hatte einen jungen Mann gemeldet, der mit einem Sturmgewehr vom U-Bahnhof in Richtung einer Schule gelaufen sein soll. Etliche Streifenwagen rückten an.

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 7.55 Uhr. Ein Busfahrer hatte den Notruf gewählt und einen jungen Mann gemeldet, der im Bereich des U-Bahnhof Niendorf-Nord mit einem Sturmgewehr in Richtung einer nahegelegenen Schule gelaufen sei. Viele Streifenwagen rückten an, der U-Bahnverkehr wurde vorsorglich eingestellt.

Amokalarm in Hamburg – Bahnverkehr eingestellt

Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, sei wenig später ein 20-Jähriger in der Schule angetroffen worden, auf den die Beschreibung passte. Bei ihn wurde ein Plastikgewehr sichergestellt. Dies habe der angehende Abiturient im Rahmen einer Motto-Party bei sich geführt.

Nach gut 50 Minuten wurde Entwarnung gegeben. Die Polizei prüft, ob gegen den Schüler ein Verfahren eingeleitet wird.