Mit Sturmgewehr posiert, Krieg unterstützt: Polizei filzt Wohnung in Hamburg

Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg und der Staatsschutz der Polizei haben am Donnerstagmorgen eine Wohnung in Kirchwerder durchsucht: Die Ermittlungen richteten sich dabei gegen einen 31-jährigen Mann, der auf sozialen Netzwerken unter anderem mit einem Sturmgewehr posiert haben soll – und zwar mit einer AK-47.

Laut Angaben der Behörden ist der Mann der Verantwortliche des Telegram-Kanals „Das andere Deutschland“, auf dem er „offen Sympathien für den von Russland angezettelten Angriffskrieg gegen die Ukraine bekundat hat“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Sturmgewehr, Krieg unterstützt: Polizei filzt Wohnung in Hamburg

Er soll in mehreren Fällen das verbotene „Z“-Symbol verbreitet haben. Das weiße „Z“ ist oft an russischen Panzern und Uniformen zu sehen, in Hamburg wird der Buchstabe auch immer wieder an Hauswänden, Autos und Kleidung angebracht. Er steht für „Za Pobedu“ – „Für den Sieg“. Mehr als 64 Fälle bearbeitet der Staatsschutz momentan.

Der 31-Jährige soll seinen Kanal als einen mit „national-bolschewistischen“ Inhalten verstanden haben, teils wohl auch radikaler Natur. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien diverse Datenträger, mehrere Messer und auch andere Gegenstände sichergestellt worden, „deren strafrechtliche Relevanz überprüft wird“, so die Sprecherin. Ein Sturmgewehr wurde nicht aufgefunden. Der Mann wurde verhaftet und sitzt seit Donnerstagvormittag in U-Haft.

Laut Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft wollte der 31-Jährige am 18. August das Land verlassen und nach Minsk (Belarus) reisen – der Staatsschutz hatte vorher in eigener Zuständigkeit umfangreich recherchiert und ihre generierten Informationen an die Polizei übermittelt.

Gegen den Beschuldigten laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das versuchte Anwerben für einen fremden Wehrdienst sowie Billigung von Straftaten. (dg)