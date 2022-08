Mit Stichwunden: Mann fährt Auto, geht in Kiosk – und bricht zusammen

Ein Mann (36) ist mit mehreren Stichverletzungen am Donnerstagabend in einen Kiosk am Loki-Schmidt-Platz (Winterhude) gegangen und dort zusammengebrochen. Das LKA der Hamburger Polizei ermittelt in dem Fall.

Er habe mit seinem Auto vor dem Laden geparkt, offenbar völlig normal. Als Sanitäter sich um ihn kümmern und ihn behandeln, soll er gesagt haben, dass er von Männern am Jahnring in der Nähe des Stadtparks angegriffen worden sei. Die Angreifer hätten auch Stichwerkzeuge eingesetzt.

Mann soll am Stadtpark angegriffen und verletzt worden sein

Mehr soll der 36-Jährige, der laut Polizei wohl unter dem Einfluss von Drogen stand und in eine Klinik kam, aber nicht gesagt haben. Motiv? Unklar, genau wie die Hintergründe. Polizeisprecher Florian Abbenseth: „Die Kripo muss den Sachverhalt nun aufhellen.“ (dg)