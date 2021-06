Mit Schwarzpulver hantiert: Explosion in Wohnhaus in Hamburg – zwei Schwerverletzte

Lemsahl-Mellingstedt –

Dramatischer Einsatz für die Feuerwehr: Die Retter mussten am Freitagabend zu einem Wohnhaus ausrücken, dort im Keller hat es eine Explosion gegeben. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Wie die MOPO erfuhr, ging gegen 18.10 Uhr ein äußerst dramatischer Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Es wurde von einer Explosion in einem Keller berichtet. Ein Jugendlicher soll in dem Haus mit Schwarzpulver experimentiert haben.

Explosion in Hamburg: Vater und Sohn schwer verletzt

Die Polizei bestätigte den Fall gegenüber der MOPO. Ein Jugendlicher (16) habe sich bei der Explosion schwere Verbrennungen zugezogen, hieß es. Der Vater, der seinem Sohn zur Hilfe kam, wurde ebenfalls schwer verletzt. Er erlitt Verbrennungen an den Händen. Ein Mädchen (14) die sich auch im Haus aufhielt erlitt eine Rauchvergiftung. Ein Rettungshubschrauber flog den Notarzt ein. Mehrere Rettungswagen rückten an.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen eingeleitet.