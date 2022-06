Mit Schutzwesten und Maschinenpistolen: Drogenrazzia im Trödelmarkt

Beamte der Hamburger Polizei haben am Freitagabend die Räume eines Trödelmarkts an der Bargteheider Straße in Rahlstedt durchsucht: Bei der Razzia ging es um den Verdacht des Drogenhandels, ein Mann wurde festgenommen.

Aus den gläsernen Gewächshäusern der ehemaligen Gärtnerei soll eine Gruppe von Männern heraus mit Drogen handeln, so die Vermutung der Polizei. Ermittlungen liefen bereits seit Wochen. Im Schutze der Dunkelheit, gegen 22.30 Uhr am Freitagabend, schlugen Zivilfahnder der örtlichen Wache zusammen mit LKA-Ermittlern und schwer bewaffneten Kollegen der Bereitschaftspolizei zu. Die Staatsanwaltschaft hatte die Durchsuchung vorher bewilligt.

Die Beamten – Sturmhaube, Schutzweste, Maschinenpistolen um die Schulter gespannt – flexten eine Stahltür auf, stürmten dann teils mit gezogener Waffe das Gebäude. Sie filzten, aufgeteilt in Gruppen, sowohl den Außenbereich als auch die Ausstellungsfläche im Inneren.

Ein Mann wird von Polizisten am Boden fixiert.

Mehrere Männer wurden im Gebäude angetroffen, gestellt und nach draußen geführt. Einem Mann (38) wurden vor dem Eingang des Ladens Handschellen angelegt; Polizisten fixierten ihn am Boden, brachten ihn später zur Wache.

Die anderen Männer saßen in einer Reihe nebeneinander auf dem Asphalt. Personalien wurden festgestellt, später kamen sie wieder frei. Auch der 38-Jährige durfte gehen – „keine Haftgründe“, wie ein Lagedienst-Sprecher sagte.

Im nun menschenleeren Gebäude wurden vor allem die Geschäftsräume durchsucht. „Es wurden dabei geringe Mengen Drogen gefunden und sichergestellt“, so der Sprecher weiter. Beamte trugen mehrere Plastikeimer aus dem Geschäft, einige enthielten Marihuana. Auch Geld wurde mitgenommen.

In einigen Plastikeimern fanden die Beamten Drogen. Sie wurden sichergestellt.

Nach drei Stunden wurde der Einsatz für beendet erklärt, das Drogendezernat (LKA 68) wertet nun sichergestellte Beweismittel aus. Der Lagedienst-Sprecher: „Ermittlungen in dem Fall sind nicht abgeschlossen und dauern an.“