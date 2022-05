Mit Schusswaffe: Mann überfällt Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

Ein Mann hat am Samstagnachmittag eine Tankstelle an der Bergedorfer Straße in Lohbrügge überfallen. Das bei der Hamburger Polizei zuständige Raubdezernat ermittelt – und sucht dringend Zeugen.

Der Mann ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kurze braune Haare, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, schwarze Cap, helle Jeans. Um 16.40 Uhr soll er die Ladenfläche der Tankstelle betreten und von dem Angestellten (27) Bargeld gefordert haben.

Mit Schusswaffe: Mann überfällt Tankstelle in Hamburg

Die Schusswaffe, die er bei sich trug, soll er dem Angestellten gezeigt, nicht aber ganz herausgeholt haben. Mit einem „niedrigen dreistelligen Betrag“, so ein Polizeisprecher, sei der Mann in Richtung Lohbrügger Kirchstraße geflüchtet. Trotz Fahndung mit acht Funkstreifenwagen entkam der Räuber.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an. Tel. 428 65 6789. (dg)