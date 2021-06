Mit Schlagstock: Schon wieder! Männer überfallen Lieferservice-Fahrer

Altona –

Es ist der vierte Überfall auf einen Essens-Lieferanten innerhalb weniger Wochen: Zwei Männer haben am Dienstag in Altona einen Sushi-Lieferanten mit einem Schlagstock bedroht und ausgeraubt.

Gegen 19:15 Uhr wollte der 26-jährigen Lieferant gerade eine Bestellung in der Hans-Sachs-Straße ausliefern, als die beiden maskierten Täter ihn überraschten. Sie bedrohten ihn mit einem Schlagstock und forderten ihn dazu auf, sein Bargeld herauszugeben.

Nachdem die Männer das Arbeitsportemonnaie des Sushi-Lieferanten erhalten hatten, flohen sie. In der Geldbörse befand sich ein zweistelliger Bargeldbetrag. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Nun suchen die Beamten nach Zeugen des Überfalls.

Der erste Täter soll 18-25 Jahre alt, 180-185 cm groß und schlank sein. Bekleidet war er mit einem hellen Kapuzenpullover. Der zweite Täter soll ebenfalls 18-25 Jahre alt und 170-180 cm groß und sportlich sein. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle.

Vierter Überfall auf Lieferanten in Hamburg

In den vergangenen Wochen ist es in Hamburg bereits mehrfach zu Überfällen auf Essens-Lieferanten gekommen. In Marienthal und Lurup wurde jeweils ein Lieferant mit einem Messer verletzt, in Eppendorf wurde ein Sushi-Lieferant mit einem Messer überfallen. Handelt es sich hierbei womöglich um eine neue Masche von Dieben? Bislang kann das zumindest nicht ausgeschlossen werden. (abu)