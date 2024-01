Er wird von Sicherheitsbehörden als Reichsbürger eingestuft, soll die Legitimation der Bundesrepublik in Frage stellen – und dazu einen Haufen Schulden haben: Daher haben eine Gerichtsvollzieherin und Spezialkräfte der Polizei am Freitagmorgen bei einem 54-Jährigen in Lemsahl-Mellingstedt geklopft. Als das nichts nützte, kam eine Ramme zum Einsatz.