Die Hamburger Polizei fahndet nach einem Mann, der am Freitagmorgen eine Bäckerei an der Straße beim Strohhause in St. Georg überfallen hat. Trotz groß angelegter Suchaktion entkam der Täter.

Der Mann soll um 4.30 Uhr das Geschäft betreten und sofort in Richtung einer Mitarbeiterin (28) gegangen sein. Im Gesicht trug er eine OP-Maske, in der Hand hielt er ein Messer. „Er forderte Bargeld“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Mit OP-Maske und Messer: Mann überfällt Bäckerei in Hamburg

Er flüchtete mit einem dreistelligen Betrag in Richtung der Stiftstraße. Die Frau rief die Polizei. Sieben Streifenwagen flitzten darauf durch den Stadtteil. Der Sprecher: „Die Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Räubers.“

Das Raubdezernat (LKA 114) übernahm die Ermittlungen in dem Fall – und hofft nun auf Zeugen. Der Mann soll laut Polizei 1,70 Meter groß und schlank sowie eine „südländische Erscheinung“ sein, einen schwarzen Kapuzenpulli mit roten Applikationen, eine kurze Jeanshose und graue Schuhe getragen haben. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)