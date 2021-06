Mit Messer und Pistole: Männer-Duo überfällt Taxifahrer – und flüchtet

Altona –

Die Hamburger Polizei sucht nach drei Männern, die in der Nacht zu Dienstag einen Taxifahrer an der Bernstorffstraße überfallen haben sollen. Sie gaben sich zunächst als Fahrgäste aus – und waren bewaffnet.

Gegen 2 Uhr stiegen die drei Männer am Lüdersring in das Taxi. Laut Polizei wollten sie erst zur Reeperbahn, änderten dann aber im Laufe der Fahrt immer wieder ihr Ziel. Letztlich hielt der Fahrer dann an der Bernstorffstraße.

Hamburg: Männer-Duo überfällt Taxifahrer – und flüchtet

„Während des Bezahlvorgangs zückte einer der Männer eine Schusswaffe und ergriff die Geldbörse des Taxifahrers. Der zweite Fahrgast hielt zeitgleich ein Messer vor“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. „Eine sofortige Fahndung führte nicht zur Festnahme.“

Der Taxifahrer konnte gegenüber den Beamten nur zwei der drei Männer beschreiben: Einer – der mit der Pistole – soll etwa 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Der zweite Mann ist wesentlich größer, um die 1,90 Meter, und jünger.

Die örtliche Kripo (LKA 146) hat Ermittlungen in dem Fall übernommen. Und sucht nun dringend Zeugen. Hinweise: Tel. 428 65 6789. (dg)