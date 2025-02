Streit eskaliert – Frau gibt Gas und fährt einen Mann mit Messer an

Flatterband statt Naherholung: In der Nähe vom Eichbaumsee in Allermöhe eskalierte am Donnerstagabend ein Streit zwischen mehreren Personen, dann kamen wohl plötzlich ein Messer und ein Auto zum Einsatz.

Um 21.34 Uhr ging der Notruf bei den Einsatzkräften ein: An der Kreuzung Heinz-Duncker-Straße/Moorfleeter Deich soll es kurz zuvor zu einem Streit in einem Auto gekommen sein, bestätigte die Polizei auf MOPO-Anfrage. In dem Wagen saßen drei Männer und eine Frau.

Eichenbaumsee: Streit verlagerte sich auf die Straße

Der Streit zwischen einem Mann und den beiden anderen verlagerte sich auf die Straße, wo einer der Männer durch ein Messer verletzt worden sei. Der mutmaßliche Täter soll dann wiederum von der Frau, die noch im Auto saß, angefahren worden sein.

Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Kriminaldauerdienst nahm noch am Abend die Ermittlungen auf. Dafür wurde der Moorfleeter Deich weiträumig abgesperrt, ein Polizeihund suchte das Gebiet ab und Polizeibeamte durchkämmten die Büsche und Grünflächen. Wie es zu dem Streit kam, ist derzeit noch nicht bekannt. (aba)